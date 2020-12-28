台灣全力爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），對此，國民黨立委陳以信今在其社交軟體上，放出一段日本首相菅義偉接受專訪畫面，他被問到台灣能否加入CPTPP，菅義偉語氣明顯潑冷水，因為CPTPP的加入是採共識決才能加入，駐日代表謝長廷那句所謂「日本支持」到底從何而來？

陳以信今在臉書發文表示，菅義偉日前接受NHK專訪時，被問到明年日本作為CPTPP的輪值主席國，「是否贊成中國大陸、韓國、台灣新加入CPTPP？」菅義偉回答：「若沒有11個參加國的了解，就無法簡單加入」、「TPP細則多、加入有相當難度」、「雖然很多國家想加入，必須逐一徹底考慮」。菅首相此語明顯潑冷水，表示其他國家想要加入，沒有那麼簡單。

令陳以信感到奇怪的是，謝長廷最近不是才說：「日本明年是CPTPP的主席國，如沒有核污染的食品繼續禁止，日本支持我們的話，其內部雜音會很大。」陳以信說，他要請問謝代表，認為菅義偉受訪所言的清楚表態，只是「內部雜音」嗎？菅義偉都已清楚點明，CPTPP的加入是採共識決，因此所有國家（包括台灣）想要加入的關鍵在於「11參加國的了解」。

陳以信認為，菅義偉這段話證明：第一，日本並沒有特別支持台灣加入CPTPP。第二，台灣能不能加入和是否開放福島五縣市食品進口台灣沒有關係。換言之，菅義偉並未說支持台灣加入，請問謝長廷那句所謂「日本支持」到底從何而來？

(中時新聞網)