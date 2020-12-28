NOR Flash晶片供不應求，傳出華邦電(2344)明年NOR Flash產能全數滿載，價格將持續調漲，明年前三季預估逐季調漲約一成，帶動股價續揚。

蘋果今年iPhone 12系列新機，為首次全系列機種均採用OLED螢幕，帶動OLED面板外掛NOR Flash(編碼型快閃記憶體)晶片需求大增，加上TWS(真無線藍牙)耳機近年需求大爆發，除蘋果外，手機品牌廠三星、華為，紛紛推出自家TWS耳機，NOR Flash整體需求暢旺。

另一方面，中芯遭美方列入貿易黑名單；由於大陸NOR Flash大廠兆易創新每月委由中芯國際代工1萬片，先前美國限制設備出口中芯國際，旺宏及華邦電已有轉單效應，因中芯國際正式被美國列入黑名單，可能進一步影響市場供需狀況。

業界傳出，華邦電上半年NOR Flash產能全數滿載，價格持續調漲，明年首季漲幅7-10%，第二、三季各季漲幅將分別約10%，甚至因產能全滿，已暫停客戶下單，避免無法交貨的情形，預期下半年產能將持續滿載。

華邦電不針對價格做評論，僅表示明年NOR Flash市況樂觀，客戶需求持續暢旺，市場供給吃緊。

(時報資訊)