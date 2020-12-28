1.聚隆(1466)：投入口罩原料熔噴布生產，營運看升，晨盤直攻漲停，跳上20元及季線。

2.譁裕(3419)：法人看好明年營運漸入佳境，晨盤彈高4%，寫3年半高價。

3.正達(3149)：外資連5日買超共4418張，晨盤震盪攻漲停，登3年高峰。

4.華興(6164)：11月轉盈每股賺0.15元，年增600％，連拉4根漲停，衝2年半高價。

5.康普(4739)：車電需求看旺，概念股催油門，近期獲外資及自營商偏多操作，股價連兩日觸頂，登波段高。

6.聯發科(2454)：併購再出手，拿下九暘，早盤走揚近3%。

7.四維航(5608)：散裝船運需求旺，股價飆不停，股價再度漲停價，頻頻闖高價。

8.愛普(6531)：DRAM方案晶圓大廠愛，激勵晨盤衝漲逾5%，突破10日均線。

9.創意(3443)：2021營收、獲利大爆發，早盤上揚漲逾3%。

10.永豐餘(1907)：金雞母永豐餘工紙明年登興櫃，利多可期，量價齊揚，強漲逾7%，飆上波段新高價。

11.華紙(1905)：漲價題材續蠢動，晨盤續漲逾5%，再拚前波高點。

12.高興昌(2008)：11月每股虧0.02元，看好明年鋼管市場迎榮景，早盤上漲近4%。

13.正德(2641)：BDI強強滾，近三個月股價漲逾4成，晨盤續挾量跳空漲停。

14.十銓(4967)：率先打造DDR5消費型記憶體，早盤漲逾7%，改寫前高。

15.麗臺(2465)：比特幣再飆，板卡廠同歡，帶動早盤漲逾5%，收復周線。

16.浩鑫(2405)：布局醫用持續發酵，早盤強勢表態、漲逾7%。富強鑫(6603)：明年Q1產能滿載，早盤觸及漲停。

17.鴻海(2317)：攜手帝寶壯大MIH聯盟，買盤持續湧入，早盤再創93元波段高點。

18.亞翔(6139)：明年營運看好，在手訂單夠二年消化，強勢上跳突破盤整區間，創4個月高點。

19.廣宇(2328)：營運谷底過，明年業績可望較今年大幅成長，股價跟著營運起飛，大漲逾6%。

20.裕隆(2201)：外資上周五買超近2000張，自營商加入多方行列，創下2015年4月以來新高價。

21.九暘(8040)：聯發科旗下絡達將收購，跳空開盤漲停鎖住。

22.富強鑫(6603)：明年Q1產能滿載，早盤觸及漲停。

(時報資訊)