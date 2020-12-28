大同(2371)集團旗下精英(2331)周線已經連3紅，今早股價再漲逾4個百分點。因應全球電動車市場的趨勢，精英投入開發智能充電樁。

精英今年首季營運受疫情拖累轉虧，但自第二季起逐步回復出貨動能後亦已轉正獲利，毛利率並回穩至雙位數。累計前三季稅後淨利0.65億元、已超越過去四年表現，EPS為0.21元。

大同集團新經營團隊在上周成軍，新任總經理鍾依文原為鴻海集團機電整合組件產品事業群總經理，亦曾代領鴻海NB/PC事業群營收創高的第一把手。在大同新經營團隊進駐下，市場也關注精英的董事未來異動。

今年受疫情影響，教育市場商機旺，精英在教育筆電、平板產品方面也規畫了多款支持ARM架構行動晶片平台的「隨時連接」(AlwaysConnect)PC的平板及2i1筆電整合WiFi·LTE品片，使用者只要放入NanoSM卡，隨時隨地都能連接使用，並支持Windows10作業系統，電池續航力逾20小時。

物聯網方面，除了持續耕耘家用/工業閘道器市場之外，精英也針對在物聯網應用強化開道器的資料安全性及通用平台的加密進行研發。此外，因應全球電動車市場的趨勢，2025年起各國相繼禁售燃油車，精英也投入開發智能充電樁(Smart EV Charger)，為求與目前市場上他牌充電椿有所區隔，精英率先投入80A快充技術，該產品將結合OCA協會所制定OCPP2.0協議的線上管理平台，讓精英電腦在智能充電樁上具備獨特競爭優勢。

(時報資訊)