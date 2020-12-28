巴西副總統確診新冠肺炎 將在官邸隔離 10:022020/12/28 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西副總統辦公室昨（27）日證實，巴西副總統莫勞（Hamilton Mourão）確診新冠肺炎，他將在官邸進行隔離。 路透社報導，巴西副總統辦公室昨日發布聲明，證實副總統莫勞周日下午的病毒檢測結果呈現陽性，莫勞將在副總統官邸大鸛宮（Jaburu Palace）進行隔離。 （持續更新） 假期助長美疫情 佛奇：最嚴重階段恐還沒到來 哈佛大學發現 攝取這類營養素抑制癌細胞生長與擴散 (中時新聞網) #副總統 #隔離 #莫勞 #巴西 #確診新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情亂入 幾家歡樂幾家愁 04:102020/12/28 生活新聞 保誠人壽SAFE STEPS抗災科技獎 啟動 04:102020/12/28 專題周報 非專機模式 清潔人員心驚驚 04:102020/12/28 焦點要聞 英變種病毒株蔓延各地 挪威發現2病例 07:312020/12/28 國際 幫急診醫師擊退大敵的「新武器」 讓敗血症死亡率降低 09:112020/12/28 健康 英變種新冠病毒入侵南韓 一次爆3例 09:112020/12/28 國際 4050留學生 須經駐英代表處安排 04:102020/12/28 焦點要聞 專家傳真－後疫情時代的交通自動化轉型─自駕巴士人員要求之思考 04:102020/12/28 專題周報 《國際金融》富國銀對明年10大預測 特斯拉恐變AOL排第一 09:252020/12/28 財經 新iMac量產 瑞儀、廣達進補 04:102020/12/28 證券．權證 陸再增12新冠本土病例 遼寧對重點人群接種疫苗 04:102020/12/28 全球財經 國際熱門新聞 曾精準預測911 星象大師驚悚預言2021：殭屍將稱霸地球 人類靠它拯救 - 國際 哈佛大學發現 攝取這類營養素抑制癌細胞生長與擴散 - 國際 不須打2劑？美專家：新冠疫苗或許1劑就足夠 - 國際 英變種新冠病毒入侵南韓 一次爆3例 - 政治圈 爆乳女醫PO露照遭「吊銷執照」 轉戰成人界月入144萬 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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