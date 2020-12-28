巴西副總統辦公室昨（27）日證實，巴西副總統莫勞（Hamilton Mourão）確診新冠肺炎，他將在官邸進行隔離。

路透社報導，巴西副總統辦公室昨日發布聲明，證實副總統莫勞周日下午的病毒檢測結果呈現陽性，莫勞將在副總統官邸大鸛宮（Jaburu Palace）進行隔離。

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(中時新聞網)

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