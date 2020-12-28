中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5例新冠肺炎境外移入個案，將於下午2時召開記者會，由指揮官陳時中出面說明。華航CI082班機27日晚間從倫敦載運127名旅客及機組員返台，採檢結果預計今天出爐，下午記者會將一併說明。

根據指揮中心統計，國內目前累積790例確診，分別為695例境外移入、56例本土病例、36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、653人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)