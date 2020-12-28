鈴木（SUZUKI）全球戰略車款Swift與Swift Sport，換裝Hybrid油電系統動力，新改款登台上市。

鈴木台灣分公司金鈴汽車表示，新Swift以動感的車體輪廓，搭配全新六角型鍍鉻水箱罩與懸浮式車頂設計，展現活潑的都會性格。內裝採運動化環艙設計，整合式行車資訊顯示幕的雙環跑格儀表板，為日系美學注入熱血因子。支援Apple CarPlay及 Android Auto的多功能觸控式螢幕，賦予更直覺的樂趣。空間部分，採用6/4分離式後座椅，自由變化出最大579公升的收納空間，輕鬆裝載你的個性生活。 性能小鋼砲Swift Sport更以性能化設計，彰顯其強悍本事。從外觀的蜂窩水箱護罩、雙邊錐形排氣管、17吋雙色鋁圈及擾流飾版等空力套件，到座艙內的賽車級平底方向盤、潛望式儀表板、跑格排檔桿及Sport字樣前座椅。

金鈴指出，新Swift與Swift Sport均導入MILD HYBRID輕油電科技，結合ISG整合式啟動發電機與鋰離子電池的SHVS智能混合動力車，經減速時回充電能，自動重啟時不僅可降低振動噪音，更可提供充沛的動力輔助，創造更輕快節能的操駕感受。

其中性能導向的THE NEW SWIFT Sport更搭載高出力48V複合動力系統，提供引擎更強悍低扭力時的輔助動能。

動力方面，新Swift採用1.2 L DUALJET引擎，採雙噴油嘴系統及輕量化設計，造就平均油耗每公升22.3公里的一級能源效率。此外，1,197cc最小級距排氣量，兼具稅金與燃油的雙效節能表現。

新Swift Sport更採加速性優異的全新1.4升BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，搭載洩壓閥控制及對應高輸出的進排氣系統，造就最大馬力129.2匹與最大扭力23.9公斤米的動能，結合六速手排配置，創造性能駕馭感。

新Swift與Swift Sport亦全面導入SUZUKI Safety Support，搭載ACC主動式車距巡航系統、DSBS雙感知器煞車輔助系統、BSM車側盲點偵測系統、ESS緊急煞車訊號警示、HBA遠光燈輔助系統、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示，以及Weaving alert駕駛疲勞警示等八大項主動式安全配備。

(工商 )