2020年環球足球獎頒獎典禮在杜拜舉行，葡萄牙足球明星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）擊敗強敵梅西（Lionel Messi），當選「世紀最佳球員」，他也開心地感謝球迷及各界支持，「這獎項讓我深感自豪。」

C羅本月初才擊敗阿根廷名將梅西、巴西球星內馬（Neymar）等9大名將奪下生涯首座金足獎，今天又比下梅西，檔選環球足球獎2001至20年的「世紀最佳球員」。

C羅獲獎後說：「這再開心不過了！感謝球迷和各界的支持，當我即將慶祝自己職業足球生涯第20年時，這獎項的認可讓我深感自豪！當然，也祝賀萊萬多斯基得到大獎。」

環球足球獎2010年設立，每年舉行頒獎典禮，「世紀最佳球員」由23人組成的評審團，其中包含教練、前球員及世界各地球迷投票。

而萊萬多斯基（Robert Lewandowski）不久前才摘下國際足總（FIFA）的「年度最佳男子球員獎（足球先生）」，現又再榮膺「年膺最佳球員」；過去C羅曾6度摘下「年膺最佳球員」，今年更是要尋求5連霸，不過不敵萊萬多斯基。

(中時 )