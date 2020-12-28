美國總統川普簽署了新冠紓困法案與政府支出法案，受此消息激勵，周日隔夜盤美股期貨漲幅擴大。

目前道瓊指數期貨上漲101點或0.34%，為30,210點。標普500指數期貨漲0.45%，那斯達克100指數期貨漲0.46%。

美國總統川普簽署了9000億美元的新一輪新冠紓困法案，完成該法案的立法。此前他暗示可能否決該法案，並批評直接向人民發放600美元的措施太寒酸，應該提高到每人2000美元。

川普在周日晚間發布的聲明中表示：「我正在簽署這項法案，將恢復失業救濟、阻止驅趕租戶、提供租金補助、為小型企業的「薪資保護計畫」（PPP）提供更多資金、讓航空業人員重返工作崗位、以及大幅提高疫苖配送的撥款，還有更多措施」。

上周在假期前清淡的交易中，美股主要指數幾近收平，因投資人在年終前削減部位，標普500指數周線收跌0.2%，道瓊指數收漲0.1%，而這股獲利了結賣壓可能在今年的最後一周加劇。今年以來，標普500指數已經上漲14.6%，道瓊指數漲5.8%，投資人在疫情期間偏好高成長型科技股，那斯達克指數今年以來大漲42.7%。

(時報資訊)