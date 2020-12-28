工具機需求爬升，富強鑫(6603)第4季接單飆新高，單季接單金額突破10億元以上，創歷年單季紀錄。此外，因應原物料、海運價格及台幣飆升，公司產品將調漲1成。

富強鑫大陸廠今年表現強勁，產能維持接近滿載狀況，但短期由於海運缺櫃，導致11月營收低於預期，單月營收降到3億元以下，不過，訂單只是遞延出貨，並未取消。

目前公司接單強勁，兩岸三廠產能皆滿載，呈現供不應求，在手接單金額突破10億元，整體而言，台灣、大陸、印度、東南亞和美洲接單狀況不錯，客戶類別涵蓋交通業、電子業、運動器材業及家用精品業，也將在明年上半年陸續顯現效益。

近期全球海運價格全面飆漲，缺櫃狀況因為疫情短期難解，公司積極協調出貨。而由於原物料、海運費及台幣近期都是呈現上漲格局，富強鑫也與客戶協商，產品售價將全面調漲10％以上，以維持毛利率表現。

富強鑫今天盤中攻上漲停，股價創下今年4月下旬以來最高價。

(時報資訊)