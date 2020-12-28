知名導演張藝謀再婚後，與妻子陳婷育有2子2女，一家甜蜜幸福，2013年還曾因違反一胎化政策，遭罰新台幣3712萬元，如今孩子們都長大了，日前陳婷曬出為女兒張一嬌慶生的照片，意外曝光大哥張一男和女兒張一嬌的近況，2人顏值立刻掀起討論。

陳婷27日在微博曬出張藝謀和2個孩子的合照，只見一家為張一嬌慶祝14歲生日，張藝謀搭著愛女的肩膀，而大哥張一男站在一旁，他身穿聖誕老人的綠色毛衣，看起來十分有過節氣氛，站在中間的張一嬌露出淡淡微笑，能感受到滿滿的溫馨氣息。

陳婷曝光兒女的近況。(圖/翻攝自陳婷微博)

陳婷在內文中祝福女兒：「生日快樂，張小妞。」事實上，以孩子為重心的陳婷只要每年兒女生日都會特別發文祝賀，今年5月張一男生日，她也特別發文曬出帥照為兒子慶生，坦言這是19年來，第一次沒有和兒子一起過生日，字裡行間盡是遺憾。

陳婷曬出兒子帥照慶生。(圖/翻攝自陳婷微博)

貼文一出，網友們也紛紛獻上祝福，祝張一嬌生日快樂，更有網友發現張一嬌長大後，和媽媽陳婷越來越像，簡直是神複製，「和媽媽簡直是一個模子刻出來的」、「孩子果然不能亂生」、「大兒子像爸爸，女兒像媽媽」、「跟媽媽一樣有氣質」、「祝一嬌妹妹生日快樂」。

(中時新聞網)