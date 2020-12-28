台灣奧迪汽車舉辦「2021 Audi Roadshow」全台巡迴活動，其中奧迪全新高性能運動跑旅RS Q3 Sportback將首次驚豔亮相，攜手奧迪首款電動車e-tron Sportback，全台巡迴。此外，這次活動還展出奧迪全新TT Coupe雙門跑車，和A5 Sportback轎跑。

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(工商 )

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