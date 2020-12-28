台灣奧迪舉辦「2021 Audi Roadshow」全台巡迴活動 10:202020/12/28 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣奧迪汽車舉辦「2021 Audi Roadshow」全台巡迴活動，其中奧迪全新高性能運動跑旅RS Q3 Sportback將首次驚豔亮相，攜手奧迪首款電動車e-tron Sportback，全台巡迴。此外，這次活動還展出奧迪全新TT Coupe雙門跑車，和A5 Sportback轎跑。 Peugeot 508 SW新車開放預購 5G首跨年 五大電信全面備戰 (工商 ) #全新 #全台巡迴 #活動 #奧迪 #Sportback 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情嚴峻 迎新年黯然失色！頭一回 雪梨跨年煙火表演大縮減 04:102020/12/28 焦點要聞 兆豐搶攻年輕族群 簽下BT21 7月底成為VISA簽帳金融卡的卡面主角 04:102020/12/28 投資理財 2022冬奧加持 崇禮滑雪場人氣飆 04:102020/12/28 產業財經 回收罐再設計 特教生齊來玩滾球 04:102020/12/28 地方新聞 長年致力提倡全民體育 國壽連12年獲「體育推手獎」 04:102020/12/28 投資理財 攻女性市場 大宇資營運增溫 04:102020/12/28 產業．科技 開台半年 全台5G用戶破百萬 04:102020/12/28 財經焦點 搶攻女麗購 50兩黃金等妳抽 04:102020/12/28 生活新聞 富邦金 獲體育推手獎五大獎 04:102020/12/28 產業特刊 麗寶樂園雙演唱會 5566開場 04:102020/12/28 生活新聞 台中廠拍 年終祭超殺優惠 04:102020/12/28 產業．科技 財經熱門新聞 聯發科併購再出手 拿下九暘 - 財經要聞 - 工商時報 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 台積叛將搞「宮鬥」背後 他再爆15年前接班內幕 - 財經 國外專家同聲預測中2028年超美成最大經濟體 陸媒：小心西方捧殺 - 財經 驚！阿原肥皂西門店明收攤 房東後悔來不及了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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