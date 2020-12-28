寶獅（PEUGEOT）汽車總代理寶嘉聯合宣布，Peugeot 508 SW新車即日起開放全台通路預售，並預計於2021年1月中旬發表上市。

寶嘉聯合表示，PEUGEOT 508 SW將有GT LINE 180、GT LINE 225及GT等五個車型，全車系標配雙前座多模式按摩座椅、Qi無線充電系統及腳踢感應式電動開闔尾門等，而GT車型還可選配CIELO全景可開啟式玻璃車頂、AMVAR電子阻尼懸吊、Night Vision夜視輔助系統及法國原裝NAPPA皮革座椅等，打造個人專屬法式絕美跑旅風貌；PEUGEOT 508 SW定價168.9萬元起，預售期間下訂可享超低利率貸款優惠，GT LINE車型再加贈價值4.9萬元的Bang & Olufsen Beosound Stage Soundbar音響乙組，活動至2021年1月16日。

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