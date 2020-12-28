人民幣兌美元中間價28日報6.5236，較上日報6.5333，升97點。人民幣在岸價（CNY）開盤跌破6.53後回升，上午10時已漲逾百點。離岸人民幣（CNH）走勢相反，開盤後先升後貶。

在岸人民幣10：00報6.5287，漲131點，漲幅0.2003％。離岸人民幣報6.5150，跌42點，跌幅0.0645％。

近期路透調查中，超過三分之二的受訪分析師稱美元跌勢將至少延續至2021年年中，因投資人持續投入風險偏高資產，尋求較高收益。

Rosenberg Research首席經濟學家兼策略師David Rosenberg在一份研究報告中稱，技術指標顯示美元出現超賣反彈的可能性增大，但較長期而言，美元仍將下跌，趨勢、移動均線和中期動能均仍處下行趨勢。他認為，美元目前處於週期性熊市，但沒有到崩潰邊緣。

也有分析師認為，幾乎沒有人會押注美元單邊下滑。美國聯準會（Fed）可能早於預期收緊貨幣政策的信號也將提振美元。當市場不確定性上升，投資者追捧避險資產時，美元也傾向於升值。

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