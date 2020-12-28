福斯（Volkswagen）汽車全力發展純電車款、走向零排放願景的同時，更積極更新燃油動力單元，包含聞名車壇的四缸EA888引擎，和擁有三缸、四缸組合的EA211引擎，台灣福斯汽車引進的2021年式The T-Cross、The T-Roc、The Touran與The Tiguan Allspace，全面搭載最新高科技TSI引擎，透過獨家先進技術超前部屬日益嚴苛的排放法規，不僅擁有均衡動力，更能兼顧省油經濟性與環保排放，提供消費者全新2021年式多元車款選擇。

台灣福斯汽車率先採用EA211 evo引擎於2021年式The T-Roc 280 TSI車型，隨後The T-Cross、The Touran與The Tiguan Allspace也分別跟進，同時全新2021年式The T-Cross、The Touran與The Tiguan Allspace採用第三代MIB 全新介面的Discover Pro 9.2吋多媒體鏡面觸控主機，再加上部分可和Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表同步顯示的原廠中文導航功能，搭配新增多項科技配備，提供消費者直覺便利的數位化購車需求。

EA211引擎自2012年首搭於Golf七代車型後獲得巨大成功，原以1.2升／1.4升容積為主的TSI引擎歷經多年精進發展各項技術細節後，成為時下最新1.0升／1.5升之EA211 evo系列。此具引擎採用多項獨家先進技術，如高壓縮比燃燒過程可提升整體燃燒效率；共軌噴射系統均以最高350 bar的燃油噴射壓力運作，精確霧化燃油達到完全燃燒；引擎本體採用精密製程的鋁質曲軸箱，不僅重量輕且缸壁以0.1公分的電漿噴塗後減少曲軸摩擦，減少阻力耗損，透過所有技術加持，讓整體運作充滿效率，達到最大馬力150匹和最大扭力25.5公斤米動力平衡點。

此外，1.5升的EA211 evo四缸引擎擁有ACT主動式汽缸休止管理系統，在動力需求較低的行駛狀況下，可在1,400至4,000轉的轉速範圍內與最高時速13公里之下，引擎自動讓二汽缸的汽門機構關閉並且暫停供油，搭配可過濾廢氣中剩餘物質的汽油微粒過濾器，有效攔阻排放廢氣中的碳微粒，達到節能減碳的環保排放。EA211 evo引擎已成為福斯在台未來數年的核心動力選擇。

(工商 )