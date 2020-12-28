小米（Xiaomi）先前已經證實，將會在12月28日舉辦小米11的新品發表會，期待搶下首發高通Snapdragon 888處理器之名。小米創辦人、董事長兼CEO雷軍之前就已預告，小米2021年的品牌口號是「相信美好，輕裝上陣」，如今已經確認雷軍指的就是在小米11的包裝盒中將不會附贈充電器，追隨了蘋果iPhone 12系列的腳步。如此的作法，預計將引起米粉不少討論。

依照慣例，雷軍在小米11發表會前，已經在個人微博陸續公佈了不少關於小米11的亮點規格，其中包含首發高通Snapdragon 888處理器、搭配「滿血版」LPDDR 5記憶體。並且將會運用計算攝影（Computational Photography），運用人工智慧來突破光學的物理限制，利用深度學習的方式捕捉超越人眼的細節，強調了在相機性能表現上的提升。此外螢幕也將採用康寧Victus螢幕，是第七代大猩猩玻璃，對比過去有耐刮性能有2倍提升、防摔性能則有1.5倍提升。

小米CEO雷軍的微博上公布的小米11相關特色。（摘自雷軍微博）

不過在小米11將加入不少升級的規格之外，卻也將減去一些標準配備。雷軍已經確認小米11為了響應科技環保的號召，將取消隨機（隨手機）附送充電器。雷軍指出不少人家中都有閒置的充電器，這是對消費者的困擾也是對環境的負擔，雖然已經深知取消附贈充電器會引來一些抱怨，但目前他們在行業慣例以及環保之間，仍舊選擇了後者。當然，這也不乏降低成本的考量。

根據小米的預告，12月28日晚上7點半，他們將舉行小米11的發表會，除了將發表小米11新手機之外，也將同時發表MIUI 12.5，在Wi-Fi 6增強版高階路由器AX6000等新品，米粉們可以好好期待。

順帶一提，全面取消隨機附贈充電器的作法，是從蘋果iPhone 12系列開始。之後雖然有不少品牌陸續仿效，但是大多是地區性的政策，影響規模並沒有iPhone 12這麼大。而除了小米方面已經證實，小米11也不會隨機附贈充電器外。先前曾因蘋果iPhone 12系列不附充電器而加以嘲笑的三星（Samsung），已悄悄刪除相關社群貼文，為Galaxy S21系列也將不附充電器的策略提前鋪好了路。看來，新手機取消隨機附贈充電器很可能將是2021年不少廠商選擇跟進的趨勢。

(科技)