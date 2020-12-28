外傳台積電將在高雄設置1奈米、埃米的晶圓廠，對此經濟部長王美花在今(28)日受訪時表示，非常歡迎台積電在台灣繼續加碼投資，相關的水電供應經濟部都會連絡相關單位確保沒有問題，而投資細節則需要由企業方確定方案後，由企業對外宣布。

高雄市長陳其邁競選時曾提到，期望台積電等台灣高端產業能夠在高雄設廠，這件事似乎已經有譜。近日傳出台積電可能在高雄設廠；而2025年台灣電力備載容量達到17.2%，外界也傳這是為了台積電備電。對此，王美花指出，電力整備這部份為了台灣未來的產業狀況，一定要提前準備好，而未來各廠商在台灣繼續投資，經濟部也會為其的水電供應做好準備。

王美花指出，台積電目前正努力完成3奈米設廠，另外2奈米廠的新竹科學園區寶山園區用地也逐漸明朗化，經濟部管轄的水電供應，經過盤點後確認都沒有問題，後續投資案要等台積電更為確定後，會由相關單位對外說明。

(中時新聞網)