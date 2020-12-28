民眾黨公關長吳怡萱昨（27）日宣布喜訊，和交往3年的男友結婚了！正式成為人妻，並透露當初是自己主動出擊，把男友追到手。消息曝光後，網友紛紛獻上祝福「恭喜恭喜」「百年好合、永結同心」。

吳怡萱在Instagram表示，「2020.12.27我們結婚了！」謝謝3年前的自己，在茫茫人海中找到男友；3年後，「謝謝我自己，眼光獨到決定就是你」。

「男友，我追來的；腦公，我把握的」，吳怡萱發表甜蜜宣言，「謝謝你，總是接受跟回應這麼有主見的我。未來，我會繼續主動的關心你、照顧你，也請你多照顧喔！」

吳怡萱也在限時動態PO文，稱自己看起來很緊張，老公則回她「第一次結婚，難免嘛」，因明年才要買婚戒，所以兩人就用簽字筆，互相在對方手上畫上戒指，互動相當有趣。

民眾黨公關長吳怡萱與男友交往3年，27日結婚。（圖／摘自吳怡萱IG）

吳怡萱今年31歲，世新大學新聞系畢業，先前為台視記者兼主播，因甜美外型被封為「小梁詠琪」。鴻海創辦人郭台銘角逐2020總統大選期間，擔任其副發言人，隨後加入民眾黨主席柯文哲團隊，現擔任公關長。

此外，吳怡萱因過去擔任記者採訪時，把「體感溫度」說成體溫，引發熱議。日前此事再度被「只是堵藍」粉專翻出，她坦言確實覺得自己犯低級錯誤很瞎，但也大酸能登上側翼粉專很榮幸。網友則安慰她「不用理會蟑螂」「勇敢面對自己的錯誤，人非聖賢誰能無過」。

(中時新聞網)