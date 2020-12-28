基隆市警察局一位王姓巡查佐愛上應召店張姓老闆娘，他被愛沖昏頭，不顧警察的身分與張女一同經營應召站，還將警方掃黃的情資洩漏出去。基隆地院結審，15日依妨害風化罪，分別判處王員、張女有期徒刑4年6月、5年，分別得易科罰金492萬、547萬餘元。

據判決書指出，王姓員警原任職於基隆市警察局第二分局第五組巡查佐，和張姓女子為男女朋友關係，但王員卻利用公務人員身分包庇他人媒介、容留女子性交。

檢警調查，張女甚至擅自在基隆市的天聖宮內裝設電腦主機、螢幕、遠端監控軟體系統等，以方便王員及另外2男即時監看應召站動態，提供三人掌握警方行蹤，隨時以行動電話與應召站互通消息，躲避警方查緝。檢警還發現，2017年11月7日間，王員得知警方開會要求掃蕩色情績效，便提醒張女「要小心」。

據悉，此應召站營利模式由張女主導訂定，媒介19名泰籍成年女子，將性交易所得置於鐵箱中，收費模式為每節15分鐘，價格分別為1000元至1500元不等，再依約定比例分得報酬。由另名男子拆帳完成再將收入交付給張女，以此經營營利。

警方於2018年9月13日間持搜索票入應召站、天聖宮內，一舉破獲應召集團。檢方將王員依公務人員包庇媒介、圖利容留性交罪起訴；張女則依妨害風化罪起訴。

基隆地院審理時，王員坦承經營應召站，法官認王員為公務員卻知法犯法，已嚴重敗壞警察風紀、形象，實應嚴懲；張女則前科累累，再三將女子身體做為交易籌碼，以此牟利，實在破壞社會善良風俗，不應輕縱。

法官考量王員、張女坦承犯行，犯後態度良好，酌以雙方社經地位後，因兩人觸犯妨害風化共計19罪，各判6月徒刑。王員應執行4年6月，得易科罰金，以最高金額新台幣3000元折一日；張女則應執行5年，併科罰金80萬元，得易科罰金與易服勞役，均以新台幣3000元折一日，同時沒收犯罪所得。全案可上訴。

(中時新聞網)