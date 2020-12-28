挪威三鐵選手艾登帶著埔鹽順澤宮帽子在法國三鐵奪冠後，在台灣爆紅，成了順澤宮過年必搶的冠軍神帽，悠遊卡公司今推出順澤宮神帽的縮小版悠遊卡，讓民眾有帶有保佑，於今天早上11點四大超商開放限時預購。

法國尼斯勇奪世界三鐵冠軍的挪威籍選手艾登，頭上戴的就是順澤宮帽。（摘自IG）

埔鹽順澤宮冠軍帽神蹟不斷，挪威三鐵選手伊登撿到神帽後戴去參加法國三鐵錦標賽、德國拉廷根鐵人三項賽皆帶來好運、奪得冠軍，台灣屏東日前一名車主拍到女騎士被砂石車拖行10公尺奇蹟生還，被網友大讚是車主儀表板上的順澤宮帽有保佑，「若是被拖到輪子下命就沒了」。

悠遊卡公司繼推出PS4手把悠遊卡、switch悠遊卡後，這次與埔鹽順澤宮合作，推出縮小版「埔鹽順澤宮-冠軍帽造型悠遊卡」，內覆蓋有埔鹽順澤宮官印的紙卡、玄天上帝加持，等比例仿真製作，帶在身上就有神帽保佑，掛在包包還不怕丟掉，被別人撿走。

「埔鹽順澤宮-冠軍帽造型悠遊卡」每個售價299元，自今天上午11時起開搶，預購時間一直到明年1月3日23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店Famiport、萊爾富Life-ET及OK超商限時開放預購。

順澤宮冠軍神帽推出縮小版悠遊卡。(悠遊卡公司提供)

(中時新聞網)