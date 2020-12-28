豐興廢鋼和鋼筋價格再漲 鋼筋每公噸漲900元 10:292020/12/28 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於日本和美國廢鋼原料價格持續上漲，豐興（2015）28日開出的本週廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸再調漲600～900元，型鋼則維持平盤。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為10,900元，鋼筋每公噸牌價為19,500元，型鋼每公噸牌價維持22,800元。 這檔超兇一開張賺10年 有散戶上了賊船自曝下場 歐洲線成搖錢樹 兩趟就回本 (工商 ) #豐興 #廢鋼和鋼筋 #鋼筋每公噸 #型鋼 #依序 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐興 盤價漲慶豐收 04:102020/12/27 證券．權證 快充需求強勁 無線充電當紅 偉詮電僑威 展望佳 04:102020/12/27 產業特刊 長線題材護體 台股多頭不破 04:102020/12/28 投資理財 中國新視野－鐵礦砂 2021年大陸鋼鐵業的難題 04:102020/12/26 全球財經 油價連5漲加油要快！汽柴油明起大漲0.7與0.6元 12:252020/12/27 生活 和泰汽車總經理蘇純興：廣告人必看的…吸心大法 04:102020/12/28 產業特刊 買房購屋眉角多 掌握簡單幾招 聰明買房並不難 15:302020/12/26 財經 碳權今年漲幅 比金價還大 04:102020/12/26 全球財經 京雄鐵路貫通 創多個首次 04:102020/12/28 兩岸新聞 運價直直漲 貨櫃三雄樂透 04:102020/12/26 證券．權證 《鋼鐵股》豐興連六漲 廢鋼、鋼筋上調600元、900元 10:512020/12/28 財經 財經熱門新聞 聯發科併購再出手 拿下九暘 - 財經要聞 - 工商時報 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 台積叛將搞「宮鬥」背後 他再爆15年前接班內幕 - 財經 國外專家同聲預測中2028年超美成最大經濟體 陸媒：小心西方捧殺 - 財經 驚！阿原肥皂西門店明收攤 房東後悔來不及了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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