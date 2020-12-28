由於日本和美國廢鋼原料價格持續上漲，豐興（2015）28日開出的本週廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸再調漲600～900元，型鋼則維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為10,900元，鋼筋每公噸牌價為19,500元，型鋼每公噸牌價維持22,800元。

(工商 )