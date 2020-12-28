富邦悍將今與32歲的尼加拉瓜籍投手傑斯(暫譯，全名為Juan Carlos Ramírez)完成簽約，成為新球季第5位加盟的外援戰力，領隊蔡承儒表示，受到疫情影響洋將來台程序更加煩瑣，因此今年底球團就超前部署準備更多的洋將人選，以備不時之需。

右投的傑斯自2006年起在美職新人聯盟展開職棒生涯，2013年在大聯盟首度登板後，2015至19年陸續在費城人、響尾蛇、水手、紅人及天使等球隊出賽，總計六年的MLB資歷留下出賽142場、主投288.1局，並拿下15勝及204次奪三振等紀錄。

2020年季末加入墨西哥太平洋冬季聯盟，5場先發拿下3勝，防禦率僅1.57，近兩場先發都投超過7局，更在12/16先發出賽投8局無失分拿下勝投，預計再投一場先發結束冬季聯盟賽事後，即準備來台參加春訓，備戰明年中職賽季。

對於能夠帶著太太一起來到全新的環境為富邦效力，傑斯本人除了希望能夠在台灣度過美好的時光外，也渴望了解更多美麗的台灣文化，更期待能夠早日登板投球，讓球迷愛上他所帶來的JC TIME。

蔡承儒則表示，經過球團長期觀察，傑斯的直球相當有威力，同時也有不錯的變化球角度，近期表現也相當優異，因此決定邀請入隊，厚實球隊整體實力。

之前富邦已確定4洋投人選，包含簽下複數年合約的羅力、索沙、回鍋的左投邦威及籍納恩斯後，再簽下第5位洋投，蔡承儒說：「因受全球疫情影響，洋將來台的程序比以往更加繁瑣，抵台後加上隔離和自主健康管理的時間，需要更多時間調整，所以今年底球團就超前部署準備更多的洋將人選，以備不時之需，希望明年開季就以最充沛的洋將戰力迎接全新球季。」

(中時 )