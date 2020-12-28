LED廠華興（6164）公告，在所得稅利益挹注之下，11月單月轉虧為盈，每股盈餘0.15元，年增600％。今日股價再度大漲，早盤攻漲停11.8元。

華興日前召開法說會，定調明年發展重點，2021年將強化資源投入UV LED領域，帶動股價上漲，繼股價重返票面後，並持續大漲，華興應主管機關要求，公布單月自結損益。

根據華興的公告，11月營收6310萬元，年減7.35％，稅前虧損400萬元，在所得稅挹注之下，稅後獲利1400萬元，年增566.67％，每股稅後純益0.15元，年增600％。

華興董事長劉守雄日前表示，明年重要策略在於UV LED相關潔淨新科技的發展與應用。

華興明年重點營運方針，朝向新領域發展，公司對潔淨新科技最著力，看好UV LED的趨勢，公司並將致力於與國際品牌大廠合作半導體照明，以及UV元件、模組、與國際品牌大廠合作UV成品及應用。華興目前UV LED占比很低，明年期望提升至占營收5～10％。

華興董事長劉守雄日前在法說會上表示，華興不投入資本密集的mini LED、Micro LED，會在低溫照明及LED元件、模組發展多年的基礎之上，積極發展UV LED。今年疫情雖影響營運，不過10月開始，歐美低溫照明訂單已經回籠。今年至明年積極發展UV LED，期望將疫情化為轉機。

(時報資訊)