在連跌四周後，恆生指數早盤在大型科技類拖累下，雖開低98點，但隨後一度黑翻紅。恆生指數早盤暫為26422.09點，上漲35.53點，漲幅0.13%。另外，國企指數也開低57點，目前為10352.25點，下跌78.28點，跌幅0.75%。

阿里巴巴上個交易日爆跌8%並已連5日走跌，早盤曾宣布庫藏股規模將增至100億美元，但市場不埋單，早盤一開就再跌近4%，為219.4港元。阿里巴巴上周遭監管部門立案調查，子公司螞蟻集團亦再被約談。監管部門斥責螞蟻集團違規套利，並提出五項整改要求。阿里健康也跌10%，低點一度來到21.25港元。

騰訊開低3%，為539.5港元，美團開低2.2%，為273港元。友邦開高0.5%，為91.35港元。

京東健康低開1.5%，為162港元。瑞麗醫美今早掛牌，開報0.475港元，較新股上市時，公開發售價格0.4港元，大漲近19%。

通訊股活耀，中移動漲逾2%，聯通一度漲5%，中電信也漲逾3%。

(時報資訊)