德國BMW集團執行長齊普斯(Oliver Zipse)在接受新聞報紙Augsburger Allgemeine專訪時指出，BMW正計畫加速電動車產量，顯著提高電動車數量，在2021年和2023年之間，BMW將比原先規劃的多生產25萬輛電動車。齊普斯的新聞專訪在周一出刊。

齊普斯指出，希望在2023年，每五輛BMW賣出的汽車就有一輛是電動車，約為總產量的20%，而在今年的比例約8%。

執行長並重申加速充電基礎設施的重要性，「從現在開始，每周應該新增1.5萬個私人充電據點，1300個公共的充電據點，很可惜，我們還到能達到那樣」。

齊普斯早年在日本生活，至今娶了日本妻子，在專訪中先細數了日本企業文化和日本企業管理差異；隨後指出BMW應對危機方式，例如對柴油醜聞危機，與福斯、奧迪、戴姆勒的不同。

齊普斯強調BMW公開的企業文化，公開的論證討論，工程師甚至可以公開反對董事的意見。

關於電動車方面，i3系列還沒到產品周期末端，將繼續發展。預計2023年BMW將有25個電動車款上路，其中有一半將是純電動車，例如7系列、5系列或iX休旅車或i4系列；即使集團旗下MINI品牌也會有電動車。

齊普斯並指出轎車和跑車市場的萎縮以及休旅車需求擴張，看好電動休旅車的成長。

在評估競爭對手特斯拉時，語帶保留，認為特斯拉產量(基數)仍相當低，才凸顯了成長率的高，並特別提到特斯拉在德國設立超級工廠的企圖，希望從德國汽車製造實力中獲益，德國具有高素質的員工，德國人常忘記自己作為汽車製造者的成功。

(時報資訊)