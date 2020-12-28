連鎖餐飲集團乾杯(1269)今年受新冠肺炎疫情影響，海內外展店計畫及進度同步暫緩，原訂進軍香港計畫亦喊卡。展望後市，公司表示，明年預計重啟展店腳步，其中台灣規畫以既有品牌新展5～10家店，中國大陸亦規畫審慎重啟展店，其他海外地區則持續觀望。

乾杯去年透露規畫進軍美國休士頓及香港，其中香港規畫插旗於尖沙嘴開出「老乾杯」。不過，公司日前公告，考量營運發展，子公司香港乾杯與房東協議提前終止香港尖沙嘴使用權資產租約，損失5.45萬港元押金，將在今年追認損失。

不過，乾杯亦同步公告，子公司上海乾杯取得位於浦東新區的上海國金中心D座商場、靜安區的靜安嘉里中心商場2筆使用權資產，將作為營業據點使用，顯示展店計畫已重新啟動，只是策略上有所調整。

乾杯對此表示，香港解約地點原為預計進駐商場，惟受疫情影響、並考量公司未來營運發展，故與商場協議後提前終止合約。集團下半年已重啟兩岸展店計畫，明年規畫在台新展5～10家店，以既有品牌為主。

而乾杯在中國大陸亦於下半年重啟展店計畫，預計最快明年開出新店，但進度相對謹慎。據了解，主因集團主要自澳洲進口牛肉，但近期中澳雙方關係交惡，對此較審慎看待。至於英國、美國等其他海外地區進軍計畫則繼續暫緩，持續關注疫情發展態勢。

此外，乾杯9月底正式推出集團會員制紅利回饋制度「KANPAI GO！CLUB」，迄今會員數已突破10萬人，提前超越年底達6萬人目標。集團11月底亦與統一超推出聯名銅板鮮食，並利用超商通路祭出會員機制優惠，成功帶動會員數成長。

乾杯前11月合併營收24.96億元，年減14.05％、仍創同期第三高。展望後市，乾杯旗下5大品牌分別推出節慶大餐，並開放跨年場次訂位、延長營業時間，搶攻聖誕、尾牙及跨年連假等聚餐商機，並推出頂級寵物品牌「乾杯汪汪」進軍毛孩市場，衝刺成長動能。

(時報資訊)