日本、英國經濟研究機構接連預測中國在2028年GDP(國內生產總值)就會提前超越美國，《環球時報》採訪多名學者，認為這類報告是在「捧殺」，實質是為達到內部示警還有動員目的，中國應避免落入「出頭鳥」陷阱。

澳洲洛伊國際政策研究所(Lowy Institute for International Policy)10月19日所公布亞太實力指數報告指出，美國雖仍是區域內影響力最高國家，實力指數卻下跌，在軍事實力、防務網路(軍事同盟)、文化影響力是榜首，但中國在經濟實力、經濟關係與外交影響力方面都是新霸主。

早在英國經濟與商業研究中心26日發表年度報告前，日本經濟研究中心在本月上旬也做出中國最快2028年就會超越美國結論，最快從疫情中恢復是主因。

不願具名學者告訴《環球時報》，中國改革開放40多年，世界曾眾口一詞說中國要崩潰，現在又異口同聲說中國要超越美國，這反映有越來越多人認知中美實力對比在改變，但中國發展越快，肯定會引起一些反華勢力警覺，會增加對中國壓力。但這是種博弈，西方發現全面封鎖和打壓無效後，只能和中國合作，因此中國更須要集中精力扮好自己的事。

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪健稱，英國智庫報告代表西方的一種心態，通過捧殺中國來達到內部示警和動員目的，「我們要理智地避免落入出頭鳥陷阱，西方其實不希望美國被中國趕超，他們對中國的發展壯大充滿了抗拒和焦慮。」

崔洪健認為，美國和西方國家除拉響警報外，也在形成限制中國的新具體手段，例如要透過WTO(世界貿易組織)改革問題來取消中國開發中國家地位，在抗疫、債務減免等問題也要求中國負起更多國際責任。

日本共同社就曾指責中國對免除窮國債務問題持保留意見是守財奴。德國也有媒體指出，2010年中國超越日本，成為僅次美國的第2大經濟體時，也被日本民族主義者認為是傷害了日本，「對於某些國家的民族主義者來說，中國將是最受歡迎的敵人」。

韓國輿論普遍認為，考慮到中國人口約4倍於美國，中國經濟總量超越美國並不出乎意料，因此2028年發生並不算天方夜譚，但中國要從質的方面超越美國，還有長路要走，人均GDP可能要到2050年才能超越美國，中國領導人應該在總量超越後更將注意力集中在提升經濟質量和增加效率等方面。

(中時新聞網)