前兩役都痛宰對手取勝的籃網，28日卻意外踢到鐵板！儘管杜蘭特、厄文兩大籃網球星攜手轟下54分，黃蜂仍靠全隊6人得分上雙的平均火力，終場106比104爆冷擊敗籃網，籃網更在下半場痛失主力後衛丁維迪，他因右膝扭傷提前傷退。

打完上半場，籃網還以50比48小幅領先，沒想到下半場黃蜂火力全開，洛席爾更上演橫扣杜蘭特美技，一舉激勵黃蜂打到末節擴大領先到16分之多，可是籃網怎可能就此認輸，靠著杜蘭特、厄文攜手猛追，最後40.4秒追到只差2分。

黃蜂前鋒華盛頓更在最後22.7秒兩罰落空，送給籃網極佳追平或超前機會，沒想到杜蘭特最後7.4秒中距離失手，也讓洛席爾搶下防守籃板，且馬上罰進穩住勝局的兩分，籃網最後一波攻勢就在盧瓦烏上籃放進兩分結束，頗讓外界傻眼。

黃蜂得分最高的是休兵期間從塞爾提克挖來的海沃德，他拿28分、7助攻與6籃板，洛席爾也有19分進帳，華盛頓14分、12籃板及5助攻；杜蘭特雖拿全場最高29分，卻在關鍵時刻失手，厄文也摘25分、6助攻，喬哈里斯13分。

(中時 )