終於！川普簽署規模2.3兆美元紓困與支出法案 10:402020/12/28 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美聯社報導，美國總統川普在27日（周日）晚間簽署合計規模2.3兆美元的疫情救助和支出法案，意即美政府得以恢復發放數百萬人的失業補助，聯邦政府部分機關也免於關門危機。 川普簽署的龐大法案包括9,000億美元的疫情紓困方案，藉以支持受到疫情打擊的個人與企業，另還包括1.4兆美元的政府單位的支出，可供給美政府機關運作至明年9月，並且供應資金短缺的運輸系統和支援發放糧食券等開銷。 川普簽署台灣保證法 促對台軍售常態化 電子權值股領漲 台股早盤開高 (工商 ) #川普簽署 #支出法案 #發放 #疫情 #終於 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普卡紓困 拜登憂毀滅性後果 04:102020/12/28 兩岸要聞 美對台軍售 斷交後單年最多 04:102020/12/28 焦點新聞 社論／兩岸和平之門快關上了 04:102020/12/28 時論廣場 中信動員紓困 還原驚心動魄91天 04:102020/12/28 生活新聞 《國際經濟》又見急轉彎！川普簽了新冠紓困與支出法案 09:422020/12/28 財經 封關周 台股拚創新高 封關日拚六均線齊收紅 04:102020/12/28 財經要聞 伊朗加強核設施防空 英媒：美空襲恐造成第三次波灣戰爭 01:452020/12/28 國際 美年終購物線上銷售 創最大增幅 04:102020/12/28 全球財經 《商情》適逢美國耶誕節假期 紐約貴重金屬休市一日 10:002020/12/28 財經 陸強推產業自主 砸錢打水漂 04:102020/12/28 產業財經 半導體代工雙雄在美投資競賽 日媒：台積電、三星要注意1點 09:492020/12/28 財經 財經熱門新聞 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 宗師預言後疫情時代世局 大陸可能主導世界秩序 - 財經 外媒曝川普突在西非出手盤算 中美爭搶1資源重要性不遜稀土 - 財經 台積叛將搞「宮鬥」背後 他再爆15年前接班內幕 - 財經 澳媒稱因陸拒澳煤炭 10億人寒冬中掙扎 被回2點打臉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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