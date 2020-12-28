美聯社報導，美國總統川普在27日（周日）晚間簽署合計規模2.3兆美元的疫情救助和支出法案，意即美政府得以恢復發放數百萬人的失業補助，聯邦政府部分機關也免於關門危機。

川普簽署的龐大法案包括9,000億美元的疫情紓困方案，藉以支持受到疫情打擊的個人與企業，另還包括1.4兆美元的政府單位的支出，可供給美政府機關運作至明年9月，並且供應資金短缺的運輸系統和支援發放糧食券等開銷。

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