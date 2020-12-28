中國互聯網絡信息中心近期發布的第46次「中國互聯網絡發展狀況統計報告」顯示，截至2020年6月，大陸網民人數已達9.4億，其中19歲以下網民佔18.3％，為1.72億人。而以職業劃分，學生佔比最多，達23.7％。也就是說，有近2.23億網民還在讀書階段。

大陸央視報導，青少年上網問題不少，無法有效禁止其瀏覽暴力、色情等有害網站。中國信通院泰爾終端實驗室互聯網與軟件部副主任林瑞傑表示，信通院建議企業通過人臉識別、指紋識別等生物特徵、數位識別技術來解決青少年模式登錄驗證的問題。

大陸「2019年全國未成年人互聯網使用情況研究報告」顯示，74％的未成年網路用戶擁有屬於自己的上網設備，其中手機擁有率高達63.6％。為了加強對他們的保護，大陸近期第三次修訂未成年人保護法，增設了網路保護專章。

該法即將於2021年6月1日正式實施，第74條第一款規定，任何企業都不得提供誘導沉迷的產品和服務。第74條第二款規定，網路遊戲、網路直播、網路音視頻、網路社交等網路服務提供者，應當針對未成年人使用其服務設置時間管理、權限管理、消費管理等功能。

而第71條則規定，監護人應當提高網路素養、規範自身使用網路的行為，再對未成年人使用網路的行為進行引導和監督。監護人應當安裝未成年人網路保護軟體、選擇適合的服務模式和管理功能等。

(工商 )