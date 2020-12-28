港股28日在騰訊、阿里巴巴拖累下開盤跌逾百點，之後回升。上證指數走勢相反，開盤上漲後走貶。

恒指開盤跌98點報26,288點；國企指數低開57點報10,372點。

阿里巴巴25日跌8％，28日早宣布股份回購計畫增至100億美元，但開盤股價仍跌3.9％報219.4港元。阿里上周遭監管部門立案調查，旗下螞蟻集團於周末亦再被約談，監管部門斥螞蟻藐視監管違規套利，提出五項整改要求。

騰訊開盤跌3％，報539.5港元；美團開盤跌2.2％報273港元。友邦開盤漲0.5％報91.35港元。京東健康開盤跌1.5％報162港元。

上證指數開盤報3,396點，跌不足1點；深成指開市報14,020點，升3點或0.03％。上證指數10：16報3,386.5點，跌10.06點，跌幅0.3％；深指報13,970.21點，跌46.85點，跌幅0.33％。

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