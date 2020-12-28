台灣本田汽車新北三重據點擴大營業 10:402020/12/28 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣本田汽車（Honda Taiwan）為深耕台灣市場，提供各地消費者更方便即時的服務，持續投入鉅資展開全國販售服務網的布建工作。新建「Honda Cars三重」據點開幕，座落於新北市三重區新市鎮重劃區，以各項符合Honda Taiwan高標準的軟、硬體設備投入，提供附近區域最優質的新車商品及滿意的保修服務。 台灣本田指出，截至2020年12月止已完成全台56個與Global Honda接軌的高規格據點布建。 台灣日華深耕技術研發 產品橫跨紡織、染整到高科技 《產業》福華攜手台大林管處 插旗溪頭經營渡假飯店 (工商 ) #全台 #全國 #Honda #台灣本田 #據點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全民動起來！猶如「馬關條約」喪權辱國 新北反萊豬公投拚50萬連署 11:342020/12/28 政治 韓國雙龍汽車申請重組 台灣總代理：營運不受影響 10:192020/12/28 財經 威秀進駐環球中和 靠兩招衝業績 04:102020/12/28 產業．科技 大型重機新車風光亮相 04:102020/12/28 時尚消費 安恩嘉進軍台灣智能貨櫃辨識系統 04:102020/12/28 投資理財 美年終購物線上銷售 創最大增幅 04:102020/12/28 全球財經 新北光復橋 耐震補強完工 04:102020/12/28 地方新聞 便利貼台灣豬之亂 04:102020/12/28 時論廣場 台廠式微...紅色蘋果鏈陣容擴大 04:102020/12/28 財經要聞 搶國旅！暌違18年再度拓點 福華搶進溪頭 12:362020/12/28 財經 福華飯店逆勢再拓點！溪頭福華渡假飯店元旦營運 11:312020/12/28 生活 財經熱門新聞 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 宗師預言後疫情時代世局 大陸可能主導世界秩序 - 財經 外媒曝川普突在西非出手盤算 中美爭搶1資源重要性不遜稀土 - 財經 台積叛將搞「宮鬥」背後 他再爆15年前接班內幕 - 財經 澳媒稱因陸拒澳煤炭 10億人寒冬中掙扎 被回2點打臉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。