台灣本田汽車（Honda Taiwan）為深耕台灣市場，提供各地消費者更方便即時的服務，持續投入鉅資展開全國販售服務網的布建工作。新建「Honda Cars三重」據點開幕，座落於新北市三重區新市鎮重劃區，以各項符合Honda Taiwan高標準的軟、硬體設備投入，提供附近區域最優質的新車商品及滿意的保修服務。

台灣本田指出，截至2020年12月止已完成全台56個與Global Honda接軌的高規格據點布建。

(工商 )