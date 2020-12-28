國民黨立委林思銘今日召開記者會表示，許多停車費繳費系統都沒有及時上傳，導致許多民眾重複繳費，光是6都加上新竹縣市，一年就溢收2360萬，若以每筆停車費40元計算，相當於每年有58萬筆停車費重複繳費。交通部回應，會請地方政府積極辦理退費事宜。

林思銘指出，日前接到陳情，有民眾在11月時持繳費單至超商繳費後，隔天卻又收到APP通知，因此又再次繳交同一筆停車費。後來了解，是因為資料沒有即時傳輸、勾稽的緣故，才產生空窗期，以致重複繳費。

林思銘說，現在各類公共事業代辦管道中，業者可從中獲取利潤，以停車費為例，業者每筆可收取3.9元至5元的代辦費，若民眾重複繳交，發現後要退費，手續繁雜，還要扣代辦費，許多民眾想說金額不高，往往摸摸鼻子自認倒楣。

林思銘表示，以最近5年的平均值計算，台北市每年大概溢繳800萬，卻僅退費340萬，為退費金額達460萬元，而6都加上新竹縣市，總共溢繳2360萬，退費641萬，未退費金額達1719萬，退費率僅27％。

交通部回應，依照《地方制度法》規定，停車費是由地方政府收取，繳費方式也是由地方和各地代辦業者簽約，據了解的確有許多溢繳的狀況，會督促地方政府積極辦理退費。

(中時 )