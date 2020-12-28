仰德集團自2018年起，連續三年舉辦「愛在國賓聖誕公益活動」獲各界熱心響應，本週於台北國賓飯店舉行的聖誕義賣活動共募集到100萬元，國賓飯店將所得全數捐贈「馬偕紀念醫院長期照護基金」，為長照醫療進一份心力。

仰德集團董事長許育瑞致力於公益，延續溫暖心意，在12月21日至12月25日於台北國賓飯店大廳發起「愛在國賓送溫情，關懷老人愛同行」慈善義賣，販售國賓麵包房手作麵包與點心，包括造型應景的「薑餅人」；聖誕限定麵包「史多倫」、「義大利水果麵包」；法式甜點「檸檬蛋糕」等熱銷商品，許多前來用餐或住宿的顧客以及集團同仁皆獻上愛心。

國賓飯店於12月25日聖誕節當天舉行募款捐贈儀式，將本次義賣所得總計100萬元全數捐贈予「馬偕紀念醫院長期照護基金」，馬偕醫院由總院院長劉建良代表接受捐贈，並回贈感謝狀，劉建良表示：「國賓飯店長久以來是馬偕醫院的『好厝邊』，不僅年年舉辦聖誕義賣，以行動支持長照基金；更在2017、2018年二度捐贈重症加護型救護車，幫助馬偕醫院提升緊急醫療救援能力，回饋社會不遺餘力。」

國賓大飯店總經理謝漢章則回應：「往年聖誕義賣只在台北國賓舉辦，今年高雄國賓、新竹國賓也主動跟進，三館齊心致力公益，集團旗下士林電機、新竹物流同仁紛紛響應活動，這是集團落實企業社會責任的良好展現。」也期望將愛與善良透過義賣的方式向外擴散並傳遞下去，與馬偕醫院攜手守護長者的健康。

(中時 )