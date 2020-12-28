響應主管機關雙語分行政策，星展銀行（台灣）12月再於外籍商務人士群集的信義區設立第二間雙語分行。松仁分行除打造友善雙語金融服務環境，同時結合新加坡特色陳設與數位科技體驗等軟硬體服務，更攜手合作夥伴友達(2409)光電，於松仁分行外牆設置大型LED數位互動電視牆，提供客戶全新視覺體驗。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展銀行（台灣）致力成為最接地氣、接國際與接人才的「三接銀行」，設立雙語分行即是一例。很高興這次能與面板大廠友達光電共同打造松仁雙語分行，於分行外牆設置LED巨型螢幕，播放各種消費金融相關的產品與服務資訊給客戶，不僅強化星展銀行（台灣）各項品牌與服務的溝通效果，也不需印製紙本海報或宣傳刊物，更加環保。

此次特別攜手友達光電，設置松仁分行外牆的數位互動電視牆，採用友達優異的顯示解決方案，共同為台灣打造雙語環境盡一份力，這也是繼2019年與友達共同簽署台灣首創「永續指數連結貸款」後，另一項呼應ESG（Environmental, Social and Governance）的實質策略合作，別具意義。

松仁分行位於外籍商務人士群集的信義區，分行內提供外語雜誌、雙語叫號機、雙語匯率看板與各種英文交易表單外，也設置新加坡著名的魚尾獅雕像，與傳達環境永續精神的綠色植生牆，以及iPad數位體驗區，讓客戶踏入分行，即可感受到便捷的數位應用與新加坡風情。

(時報資訊)