封測廠華泰(2329)2020年第四季營運展望轉佳，法人看好營運可望轉虧為盈，明年在策略結盟頎邦效益顯現下，可望帶動營運重返成長軌道。華泰今（28）日開高後在買盤敲進下放量飆升8.05％至16.1元，創下1年來高點，早盤維持逾6％漲幅、領漲封測族群。

華泰前11月自結合併營收126.39億元、年減21.8％，前三季稅後虧損2.54億元、每股虧損0.46元，較去年同期轉虧。不過，第三季稅後淨利0.11億元、每股盈餘0.02元，雖年減95.43％、但較第二季稅後虧損2.74億元、每股虧損0.5元大幅轉盈、升至今年高點。

華泰主要經營IC封測及電子代工（EMS）業務，董事長暨總經理董悅明先前表示，NAND Flash產能穩定、市場需求增加，且在家工作需求及非華為手機廠搶攻市占率，亦帶動記憶體需求提升，封測需求轉強可望帶動華泰第四季營運回溫、並看好明年市場需求。

投顧法人指出，華泰目前封測業務稼動率高於損平標準，推估訂單能見度已達明年第二季初，EMS業務則估持穩第三季。由於封測業務營收貢獻可望高於第三季的64％，且EMS毛利率較低，看好有助於整體獲利提升，預估第四季營收可望季增3％、營運可望轉盈。

投顧法人預估華泰今年營收將衰退2成、營運將難逃虧損，但看好明年與頎邦策略結盟提供既有客戶新服務，預期明年下半年效益即可顯現，將可帶動華泰封測業務動能轉強，有助明年營運恢復成長、並轉虧為盈。

(時報資訊)