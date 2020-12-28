美股因聖誕節上周休市，台股內資當自強，今開盤上漲32.03點、報在14363.45點，其後指數一路向上衝，再創新高14450點，台股日K連4紅，資金擴散到中小型、低價題材股，考量年底為法人及集團作帳高峰加上外資年後即將歸隊，台股有機會持續上攻。

權值股今表現中規中矩，台積電(2330)盤上小漲震盪，股王大立光(3008)亦在平盤附近狹幅遊走，鴻海(2317)則相對強勢，開高震盪，漲幅約1%，除蘋概三大指標股的普遍走穩下，其餘權值股聯發科(2454)開高走高，大漲逾2.6%、股價最高達737元，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)挾面板需求暢旺、外資也看好報價續揚，群創大漲近5%，友達盤中漲幅也達2.3%，今日電子股資金比重回到6成3。

外資過聖誕，台股資金資金擴散到中小型、低價題材股，呈現內資帶動的小兵立大功，資產、航運、IC設計以及記憶體領軍，其中航運股資金比重更一度超越2成，陽明(2609)、長榮(2603)、四維航(5608)以及志信(2611)攻上漲停，台船(2208)、裕民(2606)、台航(2617)、中航(2612)等漲幅也達5%~6%，還有遠雄港(5607)、華航(2610)等均有表現，航運股集體點火。電子族群今依舊聚焦具有題材、前景的題材股，記憶體族群中晶豪科(3006)一度攻上漲停，旺宏(2337)也大漲逾5%；IC設計股中，創意(3443)營運谷底已過，長線寄望5G、AI，今走揚逾3%，愛普(6531)則因DRAM方案獲得晶圓大廠青睞，激勵晨盤衝漲逾5%，突破10日均線，另外，近期搭上漲價列車的金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)概念股大中(6435)盤中漲幅也一度達4%。

造紙股今也因漲價題材，類股獲多頭青睞，永豐餘(1907)大漲逾8%，華紙(1905)漲幅也逾5%，其餘榮成(1909)、正隆(1904)以及士紙(1903)等均同步強漲。

分析師表示，儘管目前外資陸續放假，在內資主導下，上周指數依舊連續八周收紅，考量年底為法人及集團作帳高峰，電子及傳產產業利多持續發酵，加上外資年後即將歸隊，台股可望蓄勢上攻，指數仍有高點可期，持續偏多操作，選股聚焦蘋概股、半導體、漲價概念股、航運、鋼鐵、汽車、 基建等財報利多及第四季展望佳的業績題材股。

(時報資訊)