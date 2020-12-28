國際廢鋼原料價格飆漲，豐興(2015)本周鋼筋持續調漲。公司宣布，廢鋼收購價每公噸再漲600元，本周鋼筋也繼漲900元。廢鋼、鋼筋均為連續第六周上漲。

國際原料行情續漲，美國貨櫃廢鋼報價大漲45美元至每公噸450元，日本2H廢鋼報價每公噸上漲10美元至460美元。澳洲鐵礦砂由每公噸164.15美元上漲至166.5美元。

回顧先前，國際原料行情持續大漲，12月以來累計大漲百美元；隨著原料價格攀高，豐興上周續開高盤，廢鋼、鋼筋連續第五周上漲且每噸漲幅從千元起跳。廢鋼收購價漲1000元，鋼筋漲1200元，型鋼產品也上漲1600元。

豐興本周廢鋼、鋼筋均為連續第六周上漲；廢鋼收購價每公噸再漲600元，至每公噸1.09萬元。本周鋼筋也繼漲900元，至每噸1.95萬元。型鋼產品則維持平盤為每公噸2萬2800元。

國際原料行情持續大漲，美國貨櫃廢鋼報價大漲45美元至每公噸450元，本月以來累漲逾百美元，累計本月大漲約133美元。豐興近兩周鋼筋累計漲價1900元，南部鋼廠近兩周鋼筋漲幅更大並已接滿；因此，本周豐興鋼筋續大漲900元，近三周累計漲2800元，逐步跟上南部鋼廠的漲幅。

若從11月23日起算，隨著國際廢鋼原料價格一路上漲，累計漲了逾135美元，為反應成本，豐興鋼筋已累計調漲3600元。

(時報資訊)