前台北市議員賴素如因太極雙星弊案，被判刑7年6月定讞，台北地檢署執行科已發出傳票，據了解，檢方已通知賴素如於本週三（30日）向北檢報到發監。

賴素如被控透過白手套彭建銘，向太極雙星負責人程宏道索賄1500萬，宣稱要收買5位重量級市議員，每人要價300萬，彭殺價至1000萬，賴要先收前金100萬，全案爆發。

賴素如一審被判刑10年、二審9年、更一審7年半。賴上訴最高法院遭駁回，全案確定。

(中時 )