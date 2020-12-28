涉太極雙星案判7年半 賴素如跨年前一天入監 10:552020/12/28 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前台北市議員賴素如因太極雙星弊案，被判刑7年6月定讞，台北地檢署執行科已發出傳票，據了解，檢方已通知賴素如於本週三（30日）向北檢報到發監。 賴素如被控透過白手套彭建銘，向太極雙星負責人程宏道索賄1500萬，宣稱要收買5位重量級市議員，每人要價300萬，彭殺價至1000萬，賴要先收前金100萬，全案爆發。 賴素如一審被判刑10年、二審9年、更一審7年半。賴上訴最高法院遭駁回，全案確定。 大尋寶家 發掘轉投資黑馬 疫情空襲 換股操作逆轉勝 (中時 ) #賴素如 #太極雙星 #台北市議員 #判刑 #發監 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新港媽祖到台東助陣 虎爺吃炮展神威 17:592020/12/27 寶島 2020年十大證券新聞 台積電護國神山 帶頭衝 04:102020/12/28 證券．權證 為衝績效做假筆錄 員警被判降級 09:402020/12/27 社會 賴清德警衛室主任升少將 惹議！專案延役 體測5公里競走替代跑步 04:102020/12/28 政治要聞 基隆警愛上應召店老闆娘 洩情資還幫經營遭重判 11:052020/12/28 社會 旺報社評》搶救兩岸關係最後生機 19:462020/12/27 旺報社評 天堂不撤守：陳長文》民進黨中沒有半個羅姆尼 20:522020/12/27 名家 《其他股》中租旗下亞洲興業租賃 完成1億美元聯貸案 07:442020/12/28 財經 輔導國中生竟襲胸 狼師判8月 04:102020/12/28 社會新聞 民進黨中沒有半個羅姆尼 04:102020/12/28 時論廣場 弟被當「黑色垃圾袋」輾斃 姊苦等3個月驚知司機「0肇責」 15:582020/12/27 社會 社會熱門新聞 王應傑兒子王怡中心肌梗塞 裝葉克膜搶救無效過世 享年39歲 - 社會 上億迎娶車隊現雲林街頭 婚禮像跨年原來是他娶媳婦 - 社會 女大生遭同學精液射滿身 控訴學校掩飾 校方澄清沒有偏袒 - 社會 女大生墾丁民宿洗澡驚見「閃爍光點」 揪出男同學偷拍4年珍藏 - 社會 4人花7千吃無菜單料理 女不爽公審店家 主廚嘆：我們不適合 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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