前主播王怡仁的弟弟王怡中本月17日於台大校園跑步突昏迷，送醫裝葉克膜搶救一周仍心臟衰竭不治，享年39歲。據悉，王怡中正值壯年，家族並無心臟病史，忽然離開人世令親友們震驚及不捨。

王怡中是國光客運董事長，父親為國光客運副董事長王應傑、姐姐則是知名前主播王怡仁，他平常很喜歡運動，曾參加過鐵人三項，最近為了練習馬拉松，到台大校園跑步時突然心肌梗塞，送進台大醫院急救7天還是撒手人寰，讓親友們感到意外。

王怡中很愛運動，卻在跑步中引起心肌梗塞。（圖／中時資料照）

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事實上，冬天是心臟病好發季節，事發當天氣溫最低為15度，根據國民健康署指出，冬季早晚溫度偏低，若有習慣早起運動者，不要急著太早出門運動，建議等太陽出來氣溫回升，天氣暖了再出門，或建議也可改在室內運動。出門需穿著保暖衣物，採多層次穿著，方便隨著溫度變化來穿脫衣物，儘可能選擇易於穿脫與合適肢體活動之衣物，運動前一定要充分暖身，且儘量攜伴運動，相互照應。

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另外，中醫大新竹附醫內科部部長暨心臟血管科主林圀宏建議運動一定要循序漸進，不能突然接下過多的挑戰，尤其最近因新冠肺炎的關係，很多人都會在國內爬山，心臟一下子負擔過重很危險，建議要考量氣溫、自身健康狀況，再考慮是否要從事該項運動。

(中時新聞網)