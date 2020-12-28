監察院長陳菊上午率監委到行政院進行年度巡察。蘇揆未按劇本由國發會簡報，而是親自上陣報告逾20分鐘，當著陳菊面前訴苦，並以「最黑暗的時刻」英相邱吉爾決策比喻行政之不易，要在能見度不足，資訊不明，前程不知，條件不成熟的情況下做決定，甚至為了防疫被罵「狗官」，事後才能證明是「高明的」。陳菊則說，監察院包括人民對有政府會做事深具信心。

蘇揆說，行政最特別的事，是尤其在重大危險的事情都是突發，行政機關必需要能洞燭機先，甚至要掌握時刻，必需要超前部署，超前跟事後截然不同，超前的意義是能見度不足，資訊不明，前程不知，條件不成熟，而卻必需要做決定。一如英相邱吉爾在「最黑暗的時刻」對敦克爾克大撤退決策一般，是不可測、很艱難的決定。

蘇揆也感嘆，行政不但要面對決定的艱難，更要面對人心難測、居心叵測，新冠肺炎發生在去年12月31日，當時政院判斷中國的資訊不明，中國不可信，而疫情非常奇怪，所以去年是全世界第一個登機檢疫，「判斷一件事，應該退回當時的時空」，當時是總統競選連任，正是最後關鍵時刻，如果一個只關心自己的候選人，他一定不搞這些，但蔡總統能答應行政院所做的決定，直接登機檢疫。這事後覺得是對的，「是高明的」，但當時要做這個決定要面對很多壓力，中國認為這是歧視、搞壞兩岸關係。

蘇揆並以藝人范瑋琪「狗官」說為例，說政院當時決定這是戰略物資，不能出口，他還被罵「狗官、沒有人性」，但他忍著被罵，經過這個時間後，台灣在40天內把機具增加，提高還生產量到2000萬片；又如同行政院發行三倍券，當時各界意見不一，但經過時間證明，日本每人發10萬日幣，但存款增加消費萎縮三成，台灣發行三倍券後，台灣2356萬人，領券者就有2325萬人，高達98％參與，政府並且撐到7月15日才發，結果今年7、8、9、10月統計出來，包括餐飲、零售、批發業營業額都是6年最好，這就是行政要面臨能見度不足、條件不成熟、人心不可測、以及居心叵測的人。不過，針對「狗官」一事，范瑋琪日前再次道歉，而蘇回應沒放在心上。

蘇揆一路從防疫談到紓困，最後還加碼放送政績文宣影片。陳菊則表示，台灣能正常生活，歸功於蘇揆領導的行政團隊快速應、提前部署，台灣社會及人民對蘇揆的辛勞表達敬意與謝意，陳菊並複頌影片中的口號，說「繼續衝繼續拼、國家繼續向前行」，監察院包括人民對有政府會做事深具信心。

(中時 )