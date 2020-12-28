立法院通過萊豬9項行政命令，全台22縣市議會藍營議員連線呼籲「反萊豬、拚公投、護食安」，台南市議會國民黨團28日舉行記者會，剛接任黨團書記長的李中岑，特地帶著她的2名幼齡孩童出席，痛批民進黨蠻橫的表決，讓家中有小寶貝的家長心都碎了！

藍營強調，國民黨提出明確規範全台學校營養午餐「禁用萊豬」的「學校衛生法」第23條之3修正草案，被執政的民進黨政府在立法院以人數優勢否決，民進黨這個蠻橫的表決，讓家中有小寶貝的家長心都碎了！家長們卑微地請民進黨為孩子們著想，讓學校營養午餐禁用萊豬的請求都被強力否決，蘇貞昌有何顏面誇說，教育部採購契約換約全面用台灣豬？究竟是民進黨權力否決學校衛生法修法禁用萊豬是假新聞？還是蘇貞昌又說謊？

藍營還說，根據全世界人口綜述最新報告，全球200個國家中，台灣以1218個孩子位居出生率最後一名，連國發會都坦言，台灣在2022年人口恐怕將負成長，少子化已是國安危機的當下，民進黨全面執政，卻拿孩子的健康祭旗，居然祭出黨紀不准讓國民黨修法要求明確規範全台學校營養午餐「禁用萊豬」，請問執政的蔡英文、蘇貞昌政府，無辜的孩子究竟哪裡得罪民進黨？為何要拿稚子當你們民進黨的犧牲品？

蔡淑惠指出，瘦肉精是世界反禁藥組織WADA列管的違禁藥物，全世界有160國都禁用萊克多巴胺，美國人都不吃萊豬，為何民進黨要強行開放進口，戕害國人健康？

(中時 )