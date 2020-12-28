中華航空貨運服務佳音頻傳，根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新統計資料，華航名列全球前六大貨運航空公司，貨運權威雜誌《Air Cargo World》也公布2020年評選結果，華航貨運處副總經理劉得湶獲選年度航空貨運風雲人物 (Air Cargo Executive of the Year Award)，華航貨運團隊專業備受國際肯定。

2020年受新冠肺炎疫情影響，航空貨運需求逆勢上揚，華航擁有全球最大747-400全貨機機隊，貨運團隊在疫情初始即訂定因應策略，充分利用18架747-400貨機運能，機動調度航班，靈活運用各區艙位配置，推廣客製化包機，並拓展急件、電商郵運與溫控產品業務，同時強化客機腹艙裝載與開創客艙載貨服務，如洛杉磯、舊金山、阿姆斯特丹、法蘭克福等長程線與亞洲區域航線加開客機載貨，第二季至今，每月平均執行逾千班純載貨的客機航班，以滿足客戶需求。

華航於疫情期間主要載運醫療救援、個人防護設備等緊急物資及電商貨品；在全球航空業籠罩陰霾之時，華航藉由貨運突圍繳出亮眼的成績單，累計今年1到11月貨運營收較去年成長83％，降低疫情對整體營運的衝擊。

華航近年擴大貨運飛航版圖，開闢日本名古屋、印度德里及孟買、美國哥倫布等純貨運航點，增班越南河內及胡志明市、馬來西亞檳城、新加坡等運能，貨運航網綿密。華航在後疫情時代仍積極關注全球貨運脈動，以台灣為樞紐，持續瞄準亞太轉運商機；另聚焦大洋洲航線，評估澳洲與紐西蘭以貨機執飛定期航班；歐洲市場則規劃阿姆斯特丹、法蘭克福於2021年陸續恢復貨機飛航。

華航持續優化機隊，2020年至2023年共引進六架777F 貨機，目前已交付兩架，2021 年 1 月底前再交付一架，屆時貨機機隊規模將達21架。華航曾獲頒《Air Cargo World》「全球航空貨運卓越服務獎」（Air Cargo Excellence Awards），今年在華航董事長謝世謙推薦下，貨運處副總經理劉得湶代表華航再獲年度航空貨運風雲人物，貨運團隊的專業服務及飛航品質屢獲客戶肯定。華航對於運送珍貴古物、精密儀器等特殊貨物經驗豐富，每年亦協助運送大批台灣生產的流感疫苗至全球各地，是台灣唯一獲得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司。

(中時 )