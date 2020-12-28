中國民航局宣布，自今天起至明年1月10日，暫停兩國之間的客運航空。

英國稍早傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）出現變種病毒後，許多國家和地區已暫停與英國之間的空中交通。中國昨天也宣布跟進。

中國民航局官網公布，要求營運中英定期客運航班的航空公司自28日零時至2021年1月10日24時，暫停中英間定期客運航線航班運行。（編輯：周慧盈/沈朋達）1091228

(中央社)