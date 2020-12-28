陸暫停中英客機 至2021年1月10日 11:032020/12/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國民航局宣布，自今天起至明年1月10日，暫停兩國之間的客運航空。 英國稍早傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）出現變種病毒後，許多國家和地區已暫停與英國之間的空中交通。中國昨天也宣布跟進。 中國民航局官網公布，要求營運中英定期客運航班的航空公司自28日零時至2021年1月10日24時，暫停中英間定期客運航線航班運行。（編輯：周慧盈/沈朋達）1091228 莫文蔚線上開唱老公送驚喜 陸11月工業利潤 連七增 (中央社) #客運 #中國 #10 #航班 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－揮別2020年，迎向2021年 04:102020/12/28 證券．權證 福斯2021年式車款換裝TSI科技環保引擎 10:192020/12/28 財經 4050留學生 須經駐英代表處安排 04:102020/12/28 焦點要聞 超羨慕 長榮海年終上看10個月 04:102020/12/28 財經焦點 華航勇奪2020年全球航空貨運風雲人物 10:582020/12/28 財經 兩岸徵文獎 首獎獎金10萬元 04:102020/12/28 兩岸藝文 2021年1月最幸運的生肖 財源不斷心想事成 11:142020/12/28 運勢 《國際社會》英國新變種病毒株 首入侵韓國 10:162020/12/28 財經 台啤 開季10連勝 04:102020/12/28 運動天地 國道10大事故熱區 國1最多、豐原大雅段登榜首 11:112020/12/28 生活 中華郵政今起停寄收英郵件 04:102020/12/28 焦點要聞 國際熱門新聞 哈佛大學發現 攝取這類營養素抑制癌細胞生長與擴散 - 國際 曾精準預測911 星象大師驚悚預言2021：殭屍將稱霸地球 人類靠它拯救 - 國際 爆乳女醫PO露照遭「吊銷執照」 轉戰成人界月入144萬 - 國際 孕婦赴美產子 收天價帳單崩潰 曝原因反被嗆活該 - 國際 千萬水貂的復仇 大批新冠殭屍從墳塚冒出來 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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