國民黨市議員楊正中（右）等，強烈要求市政府務必嚴格落實食安條例，並配合國民黨中央黨部推動「護食安」公投二階段連署。（陳世宗攝）

面對民進黨中央無視全國超過七成民眾反對進口萊豬，強行以國會多數暴力表決通過進口萊豬等九項行政命令。台中市議會國民黨團執行長吳瓊華28日率領黨籍議員舉行「反萊豬、拼公投、護健康」記者會；要求市政府務必嚴格落實食安條例，並配合國民黨中央黨部推動「護食安」公投二階段連署，宣示守護下一代健康、捍衛市民食安的決心。

台中市議會國民黨團為捍衛市民健康，今天共有吳瓊華、黃健豪、張瀞分、張廖乃綸、李榮鴻、羅永珍、朱暖英、陳文政、陳本添、沈佑蓮、冉齡軒、李中、劉士州、陳成添、楊正中、賴義鍠、李麗華、黃仁、賴朝國、林碧秀、黃馨慧、羅廷瑋議員以及市黨部林敏霖主委等人參加記者會。

執行長吳瓊華說，民眾的健康才是政府執政必須優先考量的利益，但蔡英文總統拒絕溝通，迄今無法說明開放萊豬進口對我們國家、人民有什麼好處，就以黨紀要求民進黨籍立法委員強行通過進口萊豬等九項行政命令，以多數暴力碾壓民意，讓國人處於隨時可能吃下有害健康萊豬的陰影下，行政與立法嚴重失能。

李中表示，台中市在幾年前就通過食安條例，對於所有的豬肉以及加工品都禁止含有乙型受體素，且已經過行政院核備，完成一切完成法定程序，黨團將要求市政府嚴格落實。中央現在推出各類標章，搞得非常混亂，故意要混淆視聽，議會要求臺中市政府要設計「＊萊豬標章」，只要任何食品或製品檢驗出含有萊劑，就要貼上萊豬標章，這也是蔡英文說的，讓老百姓多一個選擇的機會。

黃健豪認為，當初中央核備給台中的標準，就是零檢出，臺中市政府不要害怕，不管中央的標準怎麼改，就是要強力落實。此外，民進黨的國會議員，放棄民意只有黨意在前，已經變成黨意代表，公投是要補代議民主的不足，公投不會沒有用，民眾要珍惜手中的公投票，呼籲大家一定要踴躍連署、踴躍投票！

張瀞分指出，萊豬吃下去不會馬上死，但是會慢慢死。中央政府不是耳聾就是目盲，許多團體走上街頭，大聲疾呼，但他們就是裝作看不到，這次辦公投，大家一定要出來用力支持，破除公投沒有用的魔咒。

冉齡軒說，上週立法院的投票，讓人民看到民進黨立委罔顧人民健康強行通過，卻還是講不清楚爭取到什麼國際地位，FTA也不見蹤影；中國大陸可以瘦肉精可以零檢出，台灣卻甘願進口，買有毒的萊豬讓人民吃，真的很可惡。

劉士州表示：中央昨非今是，今天通過這些進口議案，殘害的不只是現在、更是下一代的健康，所有在野黨執政的縣市，大家要聯合起來，只要檢驗出販售含瘦肉精製品的店家，都要強制貼「萊豬」標章。

陳成添說，八年前蔡英文帶著他們的黨工與民眾上街頭反萊劑說是言論自由；這次全國上下反萊豬，其中蘇偉碩醫師八年前也反萊劑且迄今沒有改變立場，卻要被警方進行調查，這顯示台灣的民主已死、言論自由已死，各縣市民眾要一起護食安。

楊正中指出，記者會是要告訴我們台中市市民與全國民眾，人民是主人，公投是直接民主，他不信正義喚不回，他要喚醒全國民眾來支持公投，不要讓民進黨蔡英文總統繼續踐踏人民聲音。陳本添與李麗華憤慨表示，立法院今天的公文表明不吃萊豬，當學校、軍方、警察、立法院都不吃，到底進口要給誰吃？一般的老百姓就這麼可憐，要接受嗎？萊豬總統蔡英文，禍害百姓、全民唾棄！

國民黨市黨部主委林敏霖強調，他謝謝與會議員出席反應民意，好多鄉親拜託議員要作為市政府的後盾，這不是黨派之爭，是為了所有百姓的健康，為了所有後代的健康，所以挺身而出；他呼籲議員請市府編列預算，把進口到台中市的萊豬買下來，送給台中民進黨那幾位通過進口萊豬的立委，讓他們天天吃。他也拜託台中市民請大家挺身而出，兩個月內一起完成6萬份的公投連署。

(中時 )