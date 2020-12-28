「反萊豬」野薑花運動發起人沈智慧於於個人臉書粉專公布30位「萊委名單」。（摘自沈智慧臉書粉專）

藍營前立委沈智慧（右2）日前發起「野薑花運動」在立法院群賢樓前，現場直播立法院萊豬相關表決狀況。（沈智慧提供／張妍溱台中傳真）

「反萊豬」發起野薑花運動的發起人沈智慧28日表示，耶誕節過後，蔡政府送給台灣人民1個超大的耶誕禮物「送你吃萊豬」，讓人民失望，民進黨立委以黨意而非民意，以多數暴力通過萊豬進口的行政命令，沈智慧公布30位「萊委名單」，籲民「全台割萊委」，誓言遍地開花。

國民黨前立委沈智慧於個人臉書粉絲專頁發文如下：

「既然蔡政府與這些萊豬立委堅持餵人民毒豬，那人民也有權力罷免他們！大家不要覺得罷免沒有用，只要罷掉一個，民進黨就會怕、就知道收斂、就會知道我們才是這些萊委的主人！」。

「我們只要罷免掉17位萊委，我們就能改變國會結構，改變一黨獨大的危機。還能補選出真正為民著想的民意代表，馬上立法讓台灣豬肉零檢出，把蔡政府強行闖關的行政命令，送回美國去！」。

「野薑花運動至此將遍地開花，「全台割萊委」行動開始，歡迎全台有志之士與民間團體與我聯繫，讓我們罷免掉這些英皇傀儡、讓萊豬立委下台，改變一黨獨大專制橫行的立院結構。

(中時 )