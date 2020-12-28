8大連鎖便利商家在台南市合計有800多家門市，每月垃圾量約400噸，為免排擠家戶垃圾收運量，台南市政府環保局28日宣布，從2021年1月1日起，將不再清運超商垃圾，業者須委外清運或採用專用垃圾袋。此一新措施，將有助垃圾源頭減量、促進資源回收，預估1個月可增加40噸、約3成回收物。

環保局指出，明年元旦起「臺南市連鎖便利商店一般廢棄物分類、排出規定、清除方式及處理場所」公告生效，除位於偏遠地區且家數較少的超商，可選擇向環保局備報使用專用垃圾袋外，其餘一律須委外清運，違反者將依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰。

市長黃偉哲表示，超商是民市的好鄰居，但不可否認也產生了不少的垃圾，超商自行委託清運垃圾，將開創台南市垃圾清運、垃圾減量分類新局面，共創政府與企業雙贏。

環保局長謝世傑也指出，連鎖超商如有資源回收物、廚餘清運的需求，環保局仍會協助清運，也希望民眾在超商消費時，能將垃圾妥善分類，將一般垃圾、回收物及廚餘分開回收，減輕店員負擔，一起做環保。

環保局認為，近年來超商對消費者的服務日益周到，提供的餐飲類品項大增外，更提供座位區供消費者內用，影響所及垃圾量也快速增加。鑑於超商店員工作繁忙，整理垃圾時難免有垃圾夾雜回收物等情形，超商垃圾清運新措施上路後，預期資源回收、廚餘回收都將成長。

(中時 )