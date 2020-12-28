蘇貞昌出席「監察院109年巡察行政院會議」 接待監察院長陳菊｜2020.12.28

行政院長蘇貞昌今（28）日出席「監察院109年巡察行政院會議」，談及萊豬進口議題，他提到過去口蹄疫造成許多豬農破產，而農委會主委陳吉仲家裡也遭受衝擊，從美國取得博士回台當教授，都還要把薪水拿來還債，「可憐出去吃一頓像樣的餐點都沒有辦法」。

台灣養豬產業攸關大批豬農生計，蘇貞昌提到自己小時候養過豬，也當過屏東縣長，非常清楚口蹄疫時期，2萬8千多家養豬場破產，只剩下現在6千多家，農民血本無歸，還要還飼料錢，「我們的農委會主委家裡就是養豬，他一直到美國拿了博士，回來當教授，都還必須把薪水，替他爸爸繼續還當年欠下來的債，可憐出去吃一頓像樣的餐點都沒有辦法」。

蘇貞昌表示，幸好守住了非洲豬瘟，當周邊國家一片紅，只有台灣跟日本守住了，而台灣豬肉可以銷日本，日本的還不能銷台灣，「這次為什麼養豬農對於蔡總統開放美豬有信心，就是豬農對自己的豬肉有信心」。

行政院長蘇貞昌出席「監察院109年巡察行政院會議」。（圖／中時新聞網直播畫面）

24年前爆發口蹄疫，蘇貞昌時任台北縣長，親眼目睹當時慘狀。經過24年，蘇貞昌說，我們成功了，現在豬肉可以外銷了，但我們要外銷，不能禁止人家來，作生意沒有人這樣的。

蘇貞昌強調，絕對會讓學校所有營養午餐都用本國食材，也把每個學童一餐3.5元，一舉提高幾乎百分百到6元，且前幾天教育部長潘文忠，已和全台灣3300多家國中小簽約完成，百分百換約成功。

此外，蘇貞昌提到，有進口商表明不進口含萊克多巴胺豬肉，進口的肉品也明白標示，雖然如此，政府還是會嚴格把關、逐批查驗，會做到標示跟著肉品走，維護國人健康。

蘇貞昌說，總統開放美豬牛來台，是在解決台美多年來的貿易障礙，並非用什麼條件交換，而是展現台灣政府有誠意、有能力解決問題，有決心要讓台美關係更好。對於此次開放美豬牛，政府也有萬全準備，5大措施包括赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查。

(中時新聞網)