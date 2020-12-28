民進黨立委范雲24日在立院表決萊豬時，投下贊成萊豬進口一票後，發現中天直播聊天室有網友留言要對其不利，范雲為此提告，更怒批中天「討中共歡心，做亂台灣社會」。對此，國民黨立李德維表示，他贊成范雲提告，但他不認同范雲其他論述，充滿「前言不對後語」的邏輯謬誤，與「腦補」的被害者情結。

李德維今在臉書發文表示，一向在各種議題上大啖「自助餐」的范雲，近日又槓上了中天直播頻道的觀眾，因為在表決大戰那天，中天的直播聊天室裡，有網友「對她指名道姓，留下非常不恰當，近乎恐嚇的留言」。

李德維直言，他支持范雲主張自己的權利，對這名留言的網友提告，論政應該就事論事，不能任由仇恨言論溢流。但是，他卻不能認同范雲同篇發文中的其他論述，恕他必須說幾句公道話。范雲說：「最可恥的是任由這些言論發聲的頻道與主持人，為了錢、為了討中共歡心，做亂台灣社會。」，這短短36個字，充滿「前言不對後語」的邏輯謬誤，與「腦補」的被害者情結。

首先，李德維點出，中天新聞直播頻道主頻，拜被民進黨關台所「賜」，固定在線人數都在2萬人到6萬人之間，另外開的直播節目，也有數千人之譜。曾經收看，或者稍微有點概念的朋友都知道，留言跳動速度飛快，主播或主持人經常來不及看，遑論什麼「任由」不「任由」？就算違法違規，只能事後刪除封鎖，根本無法事前審查，這也不只是中天，而是所有直播頻道皆然，范雲為此指控主持人，未免太脫離現實。

其次，李德維指出，據范雲貼出的截圖，當時直播節目有4547名觀眾在線，一位特別偏激的網友留下了不恰當的言論，與其他4546名觀眾何干？范雲氣噗噗地發文把整個頻道都扯下水，「一竿子打翻了一船人」，這些無端被罵的觀眾恐怕也很難理解，范雲「人生究竟是遇到什麼創傷？」。

最後，范雲稱「討中共什麼歡心」？這不禁讓李德維想到，表決大戰那天，立委吳思瑤所謂「若學校禁用乙型受體素入法，將造成台灣對外的經貿障礙，讓中國得利」。這些瞎扯淡，他實在已經懶得評論，什麼都牽拖大陸，什麼都「甩鍋」老共，真的不會比較有說服力，只會讓更多眼睛雪亮，頭腦清明的民眾反感。

(中時新聞網)