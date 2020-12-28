桃園市議會國民黨團28日響應中央黨部遍地開花，數十位議員高喊「反萊豬、拚公投、護食安」。(蔡依珍攝)

桃園市議會在議長邱奕勝帶領下，28日響應國民黨遍地開花「反萊豬、拚公投、護食安」，痛斥民進黨在議會以多數暴力強過關山，連最卑微的標示清楚都不願配合，除提出5點要求，也放話強調桃園已通過自治條例，若市府不執法，將對衛生局長王文彥提出不適任。

邱奕勝表示，民進黨團上周透過多數暴力輾壓近7成反對萊豬進口的民意，強行通過9項行政命令，點名民進黨籍立委完全奉行黨意，棄守下一代的健康，中央則想透過「不作為」給地方政府設下重重關卡，將進口萊豬爛攤甩鍋給地方政府，不僅拒絕面對民意，更是蓄意傷害人民健康。

邱奕勝指出，國民黨全力推動「護食安」公投連署，桃園13區、每位國民黨籍議員服務處都會有「反萊豬要公投」連署站，呼籲市民響應，讓蔡英文政府聽見人民的聲音，他也強調桃園市議會已通過自治條例，明定桃園市販售的肉品要瘦肉精零檢出，要求桃園市政府遵守，重話表示：「衛生局長不執行，我就把你提不適任，議會一定會通過！」一定要對市民負責。

副議長李曉鐘也強調萊豬是食安議題，不分黨派，呼籲民眾為自己發聲。議員舒翠玲則痛斥民進黨過去批評國民黨黑箱作業，但蔡英文政府才是真正的黑箱，根本是極權復辟，限縮人民的權益，以「溫水煮青蛙」方式罔顧人民健康，質疑蔡究竟跟美國有何暗盤交易？犧牲台灣人什麼利益？高聲要人民站出來公投，讓蔡英文知道台灣是民主自由國家。

黨團總召林政賢則提出5訴求，萊豬是食安議題，非關政治、政黨立場，嚴正抗議民進黨動用黨紀，民進黨委員罔顧國人吃的安全和眾多養豬戶的權益，他以林淑芬、劉建國可以棄權為例，點名2名桃園市籍的立委鄭運鵬和黃世杰沒有風骨，未能強力捍衛國人食安，要出面道歉、甚至自行辭職。

林政賢也提到，桃園市議會開全國第一槍，三讀通過修訂食安自治條例，加嚴規範全市販售的牛雞豬等供人食用肉類，不得檢出乙型受體素，違者最高罰10萬元，黨團要求桃園市長鄭文燦不畏中央壓力，出面挺身捍衛桃園市食安自治條例。他更以民進黨曾言：「瘦肉精豬肉進口那天，絕對是總統下台的時候」原封不動送還給蔡政府，強調全民公投是擋下黑箱決策的最後手段，桃園市議會國民黨團絕對配合黨中央規畫，呼籲大家響應食安公投連署，全民拒絕萊豬。

議長邱奕勝、副議長李曉鐘、總召林政賢、執行長徐玉樹、副召集人陳瑛、周玉琴、簡志偉、徐其萬、張桂綿、葉明月、劉安祺、呂淑真、陳萬得、舒翠玲、陳美梅都出席記者會。

桃園市議會國民黨團28日響應中央黨部遍地開花，數十位議員高喊「反萊豬、拚公投、護食安」。(蔡依珍攝)

議員舒翠玲斥蔡英文政府在溫水煮青蛙，民眾一定要覺醒。(蔡依珍攝)

(中時 )